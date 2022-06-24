Тбилиси, , 19:43 — REGNUM Студенты 14 грузинских университетов намерены провести марш по проспекту Руставели, сообщает 24 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Студенты планируют пройти к зданию парламента и потребовать от правительства выполнения всех условий, выдвинутых перед Грузией Европейским союзом. Они заявили, что их целью являются «Европа, «светлое будущее», устойчивая экономика, свобода слова, свободные СМИ, независимые судебная система».

«Мы, молодые люди и я лично, хотим жить в такой Грузии, и мы готовы бороться каждый день, независимо от того, что нам приходится делать, будь то протесты на улицах или борьба с книгой и ручкой. Мы готовы ко всему. Мы любим свою страну и, конечно, не собираемся сдаваться», — сказал один из студентов.

Напомним, что ЕС отказался предоставить Грузии статус кандидата на вступление в организации, выдвинув ряд предварительных условий.