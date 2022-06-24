Загреб, , 21:05 — REGNUM Решение Европейского совета присудить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, проигнорировав при этом Боснию и Герцеговину, является «дерзким цинизмом». Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович 24 июня.

Зоран Миланович Damir Sencar

«Это предательство. Это для хорватов политическая трагедия. Это холодное, циничное и садистское предательство, где людям, которые страдают, объясняют, что им на самом деле оказывают помощь», — процитировало агентство HINA слова Милановича.

Напомним, что 23 июня Европарламент предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии. Босния и Герцеговина, в отличие от большинства своих балканских соседей, пока не получила такого статуса.

Отметим, хорваты, наряду с бошняками и сербами, являются одним из трех государствообразующих народов БиГ. Официальный Загреб поддерживает тесные контакты с хорватской общиной в БиГ.