Ош, Киргизия, , 18:56 — REGNUM В Ошской области Киргизии грузовик «Howo», гружёный углём, съехал с дороги и перевернулся, погребя под собой шесть человек. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 24 июня.

Киргизия (сс)GDJ

После того, как опрокинувшуюся грузовую машину подняли при помощи крана, были обнаружены тела двух женщин, трёх маленьких девочек и младенца.

Сейчас правоохранительные органы выясняют подробности произошедшей трагедии и пытаются установить причины дорожно-транспортного происшествия, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.