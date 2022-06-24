Бишкек, 24 июня, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Компании из Киргизии и Объединённых Арабских Эмиратов заключили контракты на поставки мяса и мёда на $11 млн (587 млн рублей). Об этом заявил директор национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на пресс-конференции 24 июня.

Jon Sullivan Мясо

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По словам чиновника, подписание коммерческих соглашений состоялось в рамках недавно прошедшего бизнес-форума «Киргизия — ОАЭ».

«Во время переговоров министр экономики ОАЭ Абдалла бин Таук Аль-Марри изъявил желание нарастить товарооборот между Киргизией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также увеличить инвестиции в сельское хозяйство Киргизии», — подытожил глава госагентства.

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