Луганск, , 18:48 — REGNUM В ходе боёв по образованию и ликвидации Горско-Золотого котла российские войска уничтожили 210-й батальон «Берлинго», прибывший в зону боевых действий для выполнения задач заградительного отряда.

Мешки с трупами украинских боевиков © ИА REGNUM

Об этом 24 июня сообщает Телеграм-канал «RVvoenkor» со ссылкой на участников операции.

Уточняется, что нацистский батальон «Берлинго» прибыл в поселок Мирная Долина незадолго до штурма этого населенного пункта российскими войсками.

Уцелевшие и взятые в плен боевики батальона рассказали на допросе, что их колонна была уничтожена российской артиллерией сразу после прибытия в поселок Мирная Долина.

Отмечено, что на месте разгрома 210-го батальона укронацистов было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов зарубежного производства.

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