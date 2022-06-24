Бишкек, 24 июня, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил руководству Межбанковского процессингового центра до конца июня подготовить и представить на рассмотрение правительства «дорожную карту» по внедрению единой системы платежей.

Платежи через телефон

Высокопоставленный чиновник выразил возмущение в связи с тем, что оператор национальной платежной системы «Элкарт» уже два месяца не может продемонстрировать ему проект единой системы безналичных расчётов с применением новых финансовых технологий.

Глава правительства отметил, что новая система быстрых платежей и формирование единого платежного пространства должна включать не только проведение платежей через QR-код, но и содержать в себе возможность передачи финансовых сообщений, взаимодействие и интеграцию платежных систем, а также унификацию технологических стандартов в рамках Евразийского экономического союза.

«Единая платежная система должна быть удобной, многофункциональной, но в то же время простой — чтобы одним нажатием кнопки человек любого возраста мог расплатиться за хлеб в магазине или оплатить коммунальные услуги», — подчеркнул он.