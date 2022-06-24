Белград, , 19:38 — REGNUM США выступают за то, чтобы Западные Балканы стали частью ЕС. Об этом заявила помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид 24 июня в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В переговорах также принимали участие спецпредставитель администрации США по Западным Балканам Габриэль Эскобар и посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Донфрид высказала поддержку процессу экономической интеграции стран региона через инициативу «Открытые Балканы».

По ее словам, инициатива является хорошим примером достижения целей, представляющих общий интерес для всех стран региона.

Вучич со своей стороны поделился впечатлениями от участия в саммите «ЕС — Западные Балканы» в Брюсселе 23 июня.

«Главной темой телефонных переговоров президента Вучича с американскими дипломатами были двухсторонние отношения, с акцентом на экономическое сотрудничество и возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Стороны высказали удовлетворение из-за успешной работы американских компаний на сербском рынке», — сообщила пресс-служба президента Сербии по итогам переговоров.

Напомним, что Евросоюз на саммите в Брюсселе 23 июня не принял решение об открытии новых глав в переговорах о евроинтеграции Сербии.