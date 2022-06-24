Адигени, , 19:20 — REGNUM Жители села Боладжури муниципалитета Адигени, расположенного в Южной Грузии, провели митинг, выступая против передачи крупного земельного участка частному лицу, сообщает 24 июня sknews. ge.

Протест Nathan Keirn

Это земельный участок составляет 288 351 квадратный метр и находится недалеко от села. По словам местных жителей, ни у кого из них нет достаточного количества земли, в то время как государство отдаёт частным лицам десятки гектаров пахотных земель. Этот факт вызвал у них сильнейшее недовольство. Они обратились за помощью к правительству, но в случае, если правительство им не поможет, они планируют подать иск в суд.

В село для встречи с протестующими срочно прибыли глава мунципалитета и депутат сакребуло (муниципального собрания).

Местные жители утверждают, что для них не соблюдена установленная законом минимальная обязательная норма земли в 1,25 гектара на семью. В место этого в селе на семью приходится всего лишь по 0,9 гектара.

Власти, в свою очередь, считают, что данный земельный участок являлся государственным, и государство имело полное право передать его частному инвестору, который намерен выращивать на участке многолетние сельскохозяйственный культуры.