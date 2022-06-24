24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Москва заходит на старые проблемы в отношениях с Баку и Ереваном с новой геополитической высоты, делая ставку на сотрудничество в формате «тройки» с участием Баку и Еревана без Парижа и Вашингтона.

Станислав Тарасов, , 19:29 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров совершил визит в Баку, где провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и был принят президентом страны Ильхамом Алиевым. Лавров далеко не первый раз посещает Азербайджан, но на сей раз его визит имеет заметные особенности.

Сергей Лавров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым МИД Азербайджана

В силу сложных взаимоотношений между Россией и Западом из-за украинского кризиса для Москвы важно начать выстраивать новые контуры своей внешней политики в регионе, что вывело эту проблематику на первый план. Через неделю должен состояться очередной саммит «Каспийской пятерки» в Ашхабаде на высшем уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет участие в работе этого форума, в формате которого запланированы и двусторонние встречи. Судя по всему, речь будет идти о более эффективном использовании выгодного географического расположения государств региона между Европой и Азией, перспективах появления новых коммуникационных коридоров в области транзитных перевозок, реализации крупных инвестиционных проектов по созданию современной инфраструктуры морских, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок пассажиров и грузов. Точнее, лидеры стран «Каспийской пятерки» нацелены на дальнейшее наращивание экономического взаимодействия и вывода его на качественно новый уровень, где в качестве ключевых принципов будут обозначаться добрая воля сторон, взаимное уважение, учет интересов друг друга, следование общепризнанным нормам международного права.

Это что касается взаимодействия на широком внешнем контуре. На втором плане визита Лаврова в Баку стоит вопрос о подготовке к практической реализации нескольких десятков отраслевых и межведомственных соглашений между двумя странами, что было оформлено в декларации, подписанной в ходе визита Алиева в Москву. Причем акцент делается на работе в «новых условиях». И только на третей позиции оказалась традиционная региональная проблематика в контексте реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Так что в Баку Лавров решал задачу конвертации «вертикальной дипломатии» во взаимовыгодную «горизонтальную» в условиях все же затягивающегося постконфликтного периода в Закавказье. Речь идет о разблокировке коммуникационных коридоров, чем занимается совместная группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, но что сложно претворить в жизнь без нормализации взаимоотношений между Баку и Ереваном.

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Российской Федерации

Пока на этом направлении стороны выстраивают свою политику с использованием общих известных фраз без конкретики. Детали, которые существуют, как всегда остаются неизвестными. Хотя есть позитивные нюансы, связанные с заходом на старые проблемы с новой геополитической высоты. Москва делает ставку на сотрудничество в формате «тройки» с участием Баку и Еревана без Парижа и Вашингтона, которые формально пока еще считаются членами Минской группы ОБСЕ. В определенной степени это устраивает Азербайджан, который заявляет, что нагорно-карабахского конфликта «больше не существует». К тому же Россия была бы не против видеть республику в рядах членов Евразийского союза.

Поэтому визит Лаврова в Баку носил новый многопрофильный характер, демонстрируя отказ от «комплиментарной» дипломатии в адрес Баку или Еревана. Быстрых решений, правда, не следует ожидать, но прорывы обязательно будут.