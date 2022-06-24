Нижний Новгород, , 18:42 — REGNUM Руководителей двух нижегородских компаний обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и будут судить в Приокском районном суде Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Мошенничество (сс) sajinka2

По версии следствия, директор «Каменищенского карьера» и глава жилого комплекса «Севастопольский» в 2016 году украли из российского бюджета более 47,2 млн рублей, используя незаконного возмещения налога.

Также в ходе следствие считает, что руководитель «Каменищенского карьера» в 2016–2017 годах незаконно организовал через подставных лиц фиктивную фирму, через которую выводил активы и списывал кредиты основной компании.