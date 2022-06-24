Горское, 24 июня 2022, 18:42 — REGNUM Город Горское (ЛНР) без потерь освобождён от украинских боевиков, написал 24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Кадыров отметил, что в освобождении Горского участвовали чеченский спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны РФ, Росгвардии, МВД РФ и Народной милиции ЛНР.
Операция по освобождению удалась «благодаря грамотной наступательной тактике, прекрасным боевым качествам и колоссальному мужеству участников». Бойцы «быстро выкурили противника со своего сектора и установили полный контроль в зоне ответственности».
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