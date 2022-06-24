Горское, , 18:42 — REGNUM Город Горское (ЛНР) без потерь освобождён от украинских боевиков, написал 24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кадыров отметил, что в освобождении Горского участвовали чеченский спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны РФ, Росгвардии, МВД РФ и Народной милиции ЛНР.

Операция по освобождению удалась «благодаря грамотной наступательной тактике, прекрасным боевым качествам и колоссальному мужеству участников». Бойцы «быстро выкурили противника со своего сектора и установили полный контроль в зоне ответственности».

«Сейчас спецподразделения демонстрируют полную готовность двинуться на Лисичанск и освободить этот стратегически важный населённый пункт от украинских националистов». Рамзан Кадыров «Сейчас спецподразделения демонстрируют полную готовность двинуться на Лисичанск и освободить этот стратегически важный населённый пункт от украинских националистов».

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