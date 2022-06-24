Бишкек, , 18:40 — REGNUM Министерство образования Киргизии издало приказ о введении запрета на проведение праздничных мероприятий, посвященных вручению выпускникам школ аттестатов об окончании девятых и одиннадцатых классов.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что школьникам нельзя организовывать выпускные мероприятия в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях и иных общественных местах.

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За нарушение запрета и сбор денег на празднование выпускного директоров школ, классных руководителей и учителей чиновники грозятся подвергнуть мерам дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.

«Торжественные мероприятия с участием органов управления образования, представителей местного самоуправления и родительской общественности пройдут 5 июля в 9 часов утра — для выпускников девятых классов и 7 июля в 9 часов утра — для выпускников одиннадцатых классов», — подытожили в Минобразования.

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