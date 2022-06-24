Бишкек, , 18:36 — REGNUM Правительство Киргизии разработало и вынесло на общественное обсуждение проект закона о «золотом паспорте». Об этом заявил директор национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на пресс-конференции.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам чиновника, принятие этого документа позволит инвесторам получать киргизское гражданство в упрощённом порядке.

«Планируется, что «золотой паспорт» будет предоставляться тем, кто вложит в экономику Киргизии не менее $300 тысяч (16 млн рублей). Это может быть покупка недвижимости или открытие предприятий», — пояснил он.

Также глава госагентства отметил, что киргизские власти намерены перенять опыт Узбекистана по привлечению послов к работе с потенциальными зарубежными инвесторами.

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