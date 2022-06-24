Донецк, , 18:36 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил награды солдатам и офицерам двух мобилизационных полков, принимавших активное участие в боях за Мариуполь и в других операциях.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом глава ДНР сообщил 24 июня в своем Telegram-канале.

«За проявленные мужество и героизм наградил военнослужащих 105-го и 107-го мобилизационных полков, которые в составе союзных войск освобождают территорию Донбасса от украинских неонацистов. Они успешно себя проявили в боях за Мариуполь и на Луганском направлении», — написал Пушилин.

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