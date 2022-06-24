Донецк, 24 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил награды солдатам и офицерам двух мобилизационных полков, принимавших активное участие в боях за Мариуполь и в других операциях.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Об этом глава ДНР сообщил 24 июня в своем Telegram-канале.

«За проявленные мужество и героизм наградил военнослужащих 105-го и 107-го мобилизационных полков, которые в составе союзных войск освобождают территорию Донбасса от украинских неонацистов. Они успешно себя проявили в боях за Мариуполь и на Луганском направлении», — написал Пушилин.