Александр Погожев, 25 июня 2022, 16:20 — REGNUM Уход с российского рынка европейских брендов одежды вызывает у отечественных производителей только радость. Швейные мастерские уверены, что вполне смогут обеспечить людей красивыми нарядами, по качеству ничуть не уступающими зарубежным аналогам. Корреспонденты ИА REGNUM ознакомились со швейным производством на Ставрополье.
Обойдемся без Европы!
Некогда небольшое ателье более 20 лет назад в Георгиевске основал Анатолий Бобырев. Вместе со своей семьёй он занимался пошивом выпускных платьев и костюмов. Семейный бизнес расширился, и теперь предприниматель руководит компанией, которая занимается пошивом пуховиков.
«Я всегда мечтал создавать пуховики. Впервые сел за швейную машинку, когда подвернул ногу и оказался на больничном. И мечта стала делом всей жизни. Вот уже 22 года как мы специализируемся на изготовлении верхней одежды и отличаемся от многих тем, что изготавливаем верхнюю одежду с наполнителем пух-перо. Изготовить изделие мастера могут даже по фотографии», — говорит Анатолий Бобырев.
Швейное предприятие сотрудничает с дизайнерами. В одном цехе создаётся идея, в другом — воплощается её замысел, в третьем — ведётся подготовка деталей одежды, набивается пух, в четвертом — собираются пуховики и выставляются в шоу-руме, где гости мастерской могут ознакомиться с ассортиментом товаров.
«Это сердце предприятия, где создаются модели, здесь происходит автоматизированное проектирование одежды с помощью специального программного обеспечения. Мы его приобрели лет 12-13 назад. Я лично обучался с другом и коллегой. Мы первые на юге России сюда его завезли и рекомендовали нашим коллегам», — говорит Анатолий.
В небольшом помещении три человека проектируют одежду, делают раскладку деталей для того, чтобы потом раскраивать изделия.
«Я выросла в семье швейников, мама и папа учились в Кисловодском училище, там я и родилась. У нас было частное ателье по индивидуальному пошиву, поэтому в среде швейников я выросла. Когда повзрослела, встретила своего мужа. Он оказался тоже швейником, который не просто предприниматель, а сам модельер-конструктор и швейник по образованию. Родители были очень удивлены, потому что мужчину-швейника найти очень сложно. Это просто судьба. Когда мы поженились, создался бренд из трёх наших имён. Это наш хлеб, мы делаем все вместе, нам это интересно и это наше детище», — говорит супруга бизнесмена Лейла Бобырева.
Сегодня предприятие выпускает от 1 до 4 тыс. пуховиков в месяц, хотя ещё совсем недавно объём производства не превышал пятисот изделий в месяц. Всё зависит от сложности изделия. Мужские изделия считаются наиболее сложными в производстве. Продукцию заказывают зарубежные клиенты — турецкий бренд. Одежду заказывают и звезды российского телевидения, например, Оксана Федорова. Есть клиенты, которые отвернулись от Италии и Китая, чтобы заключить договоры со ставропольским производителем одежды.
«Мы обладаем теми технологиями, которыми работает Китай, поэтому создаем продукцию такого же качества, а в чем-то даже превосходим. По цене изделия выходят дешевле», — говорит Анатолий Бобырев.
На предприятии трудоустроено более 60 человек. Рабочие места открывались по мере расширения производственных мощностей. Примечательно, что это единственное предприятие в Георгиевске, которое с нуля обучает сотрудников и в течение двух месяцев платит ученические.
«На сегодняшний день нас беспокоит только сырьевая составляющая. Все оборудование у нас есть. В основном оно китайское, потому что они лидеры в этом направлении. Европа нам не нужна», — говорит Анатолий.
Семья швейников планирует расширяться. В ближайшее время будет запущена новая линия по производству трикотажа и постельного белья. Задача номер один сегодня — занять нишу на российском рынке и потеснить заграничных производителей, чья продукция заметно подорожала в условиях внешнего санкционного давления. Сырьё закупается в Белоруссии, Казахстане, Пакистане. Новая линия даст более 50 новых рабочих мест.
Возможности для развития
Компания «СофиЛена» не только успешно работает в Георгиевске, но и развивается. В условиях внешнего санкционного давления производство планируется нарастить. А главное — полностью перейти на ткани отечественного производства, которые по качеству лучше заграничного сырья. Сегодня швеи выпускают около 14 тыс. изделий в месяц.
Татьяна Макаренко в течение шести лет работает швеёй, а недавно стала и демонстратором одежды.
«Знаете, я всю жизнь была полной, всегда в теле. С «СофиЛеной» я познакомилась еще до того, как устроилась сюда работать. Эта одежда подчеркивает мои достоинства и скрывает недостатки. Тут прошел слух, что требуется демонстратор. Сначала сомневалась, потом решила попробовать. Меня утвердили, и я теперь с удовольствием совмещаю приятное с полезным», — говорит она.
Компания представлена в 200 городах России в формате онлайн, в девяти городах Ставрополья и Кубани работают фирменные магазины. Точки реализации планируется увеличить.
Особое внимание — детям
Швейная фабрика Tsipochka («Цыпочка») была основана в 2012 году в селе Новоалександровское и занимается пошивом детского трикотажа.
«В связи с тем, что турецкие ткани из-за логистики подорожали и поставки затруднены, мы перешли на ткани российских производителей. Некоторые из наших тканей намного лучше турецких», — говорит руководитель предприятия Татьяна Кравченко.
Продукция с 2015 года реализуется через маркетплейсы по всей России.
Фабрика неоднократно получала предложения о сотрудничестве из Коста-Рики и ряда европейских стран, однако предприятие ориентируется на внутренний рынок и занимается поиском партнёров внутри страны.