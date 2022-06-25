25 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Александр Погожев, , 16:20 — REGNUM Уход с российского рынка европейских брендов одежды вызывает у отечественных производителей только радость. Швейные мастерские уверены, что вполне смогут обеспечить людей красивыми нарядами, по качеству ничуть не уступающими зарубежным аналогам. Корреспонденты ИА REGNUM ознакомились со швейным производством на Ставрополье.

Обойдемся без Европы!

Некогда небольшое ателье более 20 лет назад в Георгиевске основал Анатолий Бобырев. Вместе со своей семьёй он занимался пошивом выпускных платьев и костюмов. Семейный бизнес расширился, и теперь предприниматель руководит компанией, которая занимается пошивом пуховиков.

Анатолий Бобырев, идейный вдохновитель компании Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я всегда мечтал создавать пуховики. Впервые сел за швейную машинку, когда подвернул ногу и оказался на больничном. И мечта стала делом всей жизни. Вот уже 22 года как мы специализируемся на изготовлении верхней одежды и отличаемся от многих тем, что изготавливаем верхнюю одежду с наполнителем пух-перо. Изготовить изделие мастера могут даже по фотографии», — говорит Анатолий Бобырев.

Эскизы пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие сотрудничает с дизайнерами. В одном цехе создаётся идея, в другом — воплощается её замысел, в третьем — ведётся подготовка деталей одежды, набивается пух, в четвертом — собираются пуховики и выставляются в шоу-руме, где гости мастерской могут ознакомиться с ассортиментом товаров.

«Это сердце предприятия, где создаются модели, здесь происходит автоматизированное проектирование одежды с помощью специального программного обеспечения. Мы его приобрели лет 12-13 назад. Я лично обучался с другом и коллегой. Мы первые на юге России сюда его завезли и рекомендовали нашим коллегам», — говорит Анатолий.

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Раскроечный стол Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM Раскроечный стол Александр Погожев © ИА REGNUM

Ткани для пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

В небольшом помещении три человека проектируют одежду, делают раскладку деталей для того, чтобы потом раскраивать изделия.

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Автоматизированное проектирование одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Создание макета для раскроя ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по изготовлению отдельных деталей пуховика Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по изготовлению отдельных деталей пуховика Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по изготовлению отдельных деталей пуховика Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я выросла в семье швейников, мама и папа учились в Кисловодском училище, там я и родилась. У нас было частное ателье по индивидуальному пошиву, поэтому в среде швейников я выросла. Когда повзрослела, встретила своего мужа. Он оказался тоже швейником, который не просто предприниматель, а сам модельер-конструктор и швейник по образованию. Родители были очень удивлены, потому что мужчину-швейника найти очень сложно. Это просто судьба. Когда мы поженились, создался бренд из трёх наших имён. Это наш хлеб, мы делаем все вместе, нам это интересно и это наше детище», — говорит супруга бизнесмена Лейла Бобырева.

Лейла Бобырева, супруга Анатолия, основателя бренда Александр Погожев © ИА REGNUM

Сегодня предприятие выпускает от 1 до 4 тыс. пуховиков в месяц, хотя ещё совсем недавно объём производства не превышал пятисот изделий в месяц. Всё зависит от сложности изделия. Мужские изделия считаются наиболее сложными в производстве. Продукцию заказывают зарубежные клиенты — турецкий бренд. Одежду заказывают и звезды российского телевидения, например, Оксана Федорова. Есть клиенты, которые отвернулись от Италии и Китая, чтобы заключить договоры со ставропольским производителем одежды.

«Мы обладаем теми технологиями, которыми работает Китай, поэтому создаем продукцию такого же качества, а в чем-то даже превосходим. По цене изделия выходят дешевле», — говорит Анатолий Бобырев.

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Раскрой ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Оборудование для наполнения пухом деталей пуховика Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по наполнению пухом деталей верхней одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по наполнению пухом деталей верхней одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по наполнению пухом деталей верхней одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятии трудоустроено более 60 человек. Рабочие места открывались по мере расширения производственных мощностей. Примечательно, что это единственное предприятие в Георгиевске, которое с нуля обучает сотрудников и в течение двух месяцев платит ученические.

«На сегодняшний день нас беспокоит только сырьевая составляющая. Все оборудование у нас есть. В основном оно китайское, потому что они лидеры в этом направлении. Европа нам не нужна», — говорит Анатолий.

Стол для раскроя ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по пошиву пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по пошиву пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM Цех по пошиву пуховиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники пенсионеры Александр Погожев © ИА REGNUM

Семья швейников планирует расширяться. В ближайшее время будет запущена новая линия по производству трикотажа и постельного белья. Задача номер один сегодня — занять нишу на российском рынке и потеснить заграничных производителей, чья продукция заметно подорожала в условиях внешнего санкционного давления. Сырьё закупается в Белоруссии, Казахстане, Пакистане. Новая линия даст более 50 новых рабочих мест.

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Возможности для развития

Компания «СофиЛена» не только успешно работает в Георгиевске, но и развивается. В условиях внешнего санкционного давления производство планируется нарастить. А главное — полностью перейти на ткани отечественного производства, которые по качеству лучше заграничного сырья. Сегодня швеи выпускают около 14 тыс. изделий в месяц.

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Наладчик на швейном производстве Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея на предприятии «СофиЛена» Александр Погожев © ИА REGNUM

Татьяна Макаренко в течение шести лет работает швеёй, а недавно стала и демонстратором одежды.

«Знаете, я всю жизнь была полной, всегда в теле. С «СофиЛеной» я познакомилась еще до того, как устроилась сюда работать. Эта одежда подчеркивает мои достоинства и скрывает недостатки. Тут прошел слух, что требуется демонстратор. Сначала сомневалась, потом решила попробовать. Меня утвердили, и я теперь с удовольствием совмещаю приятное с полезным», — говорит она.

Татьяна Макаренко, демонстратор одежды «СофиЛена» Александр Погожев © ИА REGNUM

Татьяна Макаренко, демонстратор одежды «СофиЛена» Александр Погожев © ИА REGNUM

Модный дом «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Компания представлена в 200 городах России в формате онлайн, в девяти городах Ставрополья и Кубани работают фирменные магазины. Точки реализации планируется увеличить.

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Стол для раскроя материала Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник швейного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дизайнер на швейном предприятии Александр Погожев © ИА REGNUM

Печать лекал для раскроя Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске Александр Погожев © ИА REGNUM

Сырье для производства Александр Погожев © ИА REGNUM Рулоны ткани с дизайнерским рисунком Александр Погожев © ИА REGNUM

Дизайнер на швейном предприятии Александр Погожев © ИА REGNUM

Оборудование для печати на ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Оборудование для измерения метража в рулоне ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Оборудование для измерения метража в рулоне ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад модного дома «СофиЛена» Александр Погожев © ИА REGNUM

Особое внимание — детям

Швейная фабрика Tsipochka («Цыпочка») была основана в 2012 году в селе Новоалександровское и занимается пошивом детского трикотажа.

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея на рабочем месте Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовая продукция Александр Погожев © ИА REGNUM Материал для шитья Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея на рабочем месте Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Пошив детской одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

«В связи с тем, что турецкие ткани из-за логистики подорожали и поставки затруднены, мы перешли на ткани российских производителей. Некоторые из наших тканей намного лучше турецких», — говорит руководитель предприятия Татьяна Кравченко.

Татьяна Кравченко, директор компании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция с 2015 года реализуется через маркетплейсы по всей России.

Фабрика неоднократно получала предложения о сотрудничестве из Коста-Рики и ряда европейских стран, однако предприятие ориентируется на внутренний рынок и занимается поиском партнёров внутри страны.

Швея на рабочем месте Александр Погожев © ИА REGNUM

Скрепление кнопок для одежды Александр Погожев © ИА REGNUM Скрепление кнопок для одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Раскрой для пошива одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Катушки ниток Александр Погожев © ИА REGNUM Кнопки для одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Наладчик ремонтирует оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Инструменты наладчика Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея на рабочем месте Александр Погожев © ИА REGNUM

Пошив детской одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Пошив детской одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Пошив детской одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовая продукция Александр Погожев © ИА REGNUM