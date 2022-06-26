Москва, 24 июня, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Правительство России предлагает скорректировать демпфер на бензины, которая учтет дисконт к стоимости нефти Brent. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам при обсуждении поправок в Налоговый кодекс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

«Уточняется расчет демпфера на бензины, учитывается скидка, которая есть на российскую нефть при расчете демпфера», — сказал он.

Сазанов подтвердил предположение главы комитета Андрея Макарова («Единая Россия»), что эта та скидка, которая предоставляется при экспорте нефти.

В беседе с журналистами Сазанов заявил, что снижение расходов бюджета из-за корректировки демпфера на бензин в 2022 году оценивается в 100 млрд рублей.

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