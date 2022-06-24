Москва, , 18:31 — REGNUM Транспортировка ряда грузов в Польшу, идущих транзитом через Белоруссию, приостановлена решением руководства РЖД, передаёт 24 июня РБК.

Полувагон РЖД Зимин Василий

Между тем не было принято решения о полном отказе от перевозок в Польшу. Причины этого решения не названы.

Напомним, с 10 апреля РЖД ввели ограничения на транспортировку грузов в Польшу: запрет касается перевозок через один пограничный переход в Калининградской области.

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