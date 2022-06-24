Анкара, 24 июня, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в поддержку идеи ввести смертную казнь в наказание за поджог леса, сообщает 24 июня ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Об этом он заявил в Мармарисе, где лесными пожарами уже охвачено порядка трёх тысяч гектаров местности.

«Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить», — цитирует агентство слова турецкого президента.

Напомним, в 2021 году из-за лесных пожаров пришлось проводить массовую эвакуацию посетителей турецких курортов. На ликвидацию последствий лесных пожаров правительство Турции тогда выделило порядка $6 млн.