Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде беженцев из Луганской и Донецкой народных республик освободили от внесения ежемесячной платы за присмотр и уход за их детьми в дошкольных учреждениях. Об этом сообщает мэрия столицы Приволжья.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что такая льгота будет действовать временно — вплоть до отмены указа правительства Нижегородской области о режиме повышенной готовности, который был принят в конце февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Нижегородской области находятся порядка 3 тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Российское гражданство в регионе уже получили 130 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.