Нижний Новгород, 24 июня, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде беженцев из Луганской и Донецкой народных республик освободили от внесения ежемесячной платы за присмотр и уход за их детьми в дошкольных учреждениях. Об этом сообщает мэрия столицы Приволжья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Отмечается, что такая льгота будет действовать временно — вплоть до отмены указа правительства Нижегородской области о режиме повышенной готовности, который был принят в конце февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Нижегородской области находятся порядка 3 тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Российское гражданство в регионе уже получили 130 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.