Нижний Новгород, 24 июня 2022, 18:19 — REGNUM Нижний Новгород занимает шестое место в рейтинге самых красивых городов России, составленном аналитиками сервиса «Работа. ру» по результатам опроса 2000 человек со всех регионов страны.
Столицу Приволжья назвал красивейшим российским мегаполисом каждый четвёртый участник опроса.
Рейтинг самых красивых городов возглавил Санкт-Петербург, которому удалось заручиться поддержкой 51% респондентов. На втором месте расположилась Москва, которую отметили 31% опрошенных. А третье место делят Казань и Сочи, заполучившие по 29% голосов.
Также в топ-10 вошли Калининград — его считают самым красивым 27% опрошенных, Нижний Новгород — 24%, Краснодар — 20%, Екатеринбург — 17%, Владивосток — 16% и Тюмень — 11%.