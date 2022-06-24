Нижний Новгород, 24 июня, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Нижний Новгород занимает шестое место в рейтинге самых красивых городов России, составленном аналитиками сервиса «Работа. ру» по результатам опроса 2000 человек со всех регионов страны.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

Столицу Приволжья назвал красивейшим российским мегаполисом каждый четвёртый участник опроса.

Рейтинг самых красивых городов возглавил Санкт-Петербург, которому удалось заручиться поддержкой 51% респондентов. На втором месте расположилась Москва, которую отметили 31% опрошенных. А третье место делят Казань и Сочи, заполучившие по 29% голосов.

Также в топ-10 вошли Калининград — его считают самым красивым 27% опрошенных, Нижний Новгород — 24%, Краснодар — 20%, Екатеринбург — 17%, Владивосток — 16% и Тюмень — 11%.