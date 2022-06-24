Москва, , 18:17 — REGNUM Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб намерен продлить контракт с 23-летним российским центральным защитником Романом Евгеньевым.

Евгеньев опережает Панюкова Алексей Колчин © ИА REGNUM

«По Роману Евгеньеву у нас сейчас есть обратная связь, он думает о продлении контракта. Примем решение до 30 июня, пообщаемся с нашим спортивным департаментом», — заявил Пивоваров на прошедшей пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Роман Евгеньев принял участие в 24-х матчах за «Динамо» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Оренбурга».

Текущее соглашение Евгеньева с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.