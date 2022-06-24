София, 24 июня, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли специальное постановление о повышении минимального размера пенсий в стране. Об этом 24 июня сообщает БНР.

24rus.ru Подсчет пенсии

Согласно официальной информации, с 1 июля соответствующие выплаты составят 467 левов ($251). За внесение этих изменений в законодательство проголосовало абсолютное большинство нардепов.

При этом ранее представители болгарского высшего законодательного органа не могли прийти к единому мнению относительно суммы подобных регулярных перечислений.

Напомним, в данный момент пенсия в Болгарии является одной из самых низких в финансовом сегменте Евросоюза.