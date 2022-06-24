Нижний Новгород, 24 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Суд признал бывшего генерального директора компании «Нижегородский водоканал» Александра Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности России.

«Нижегородский водоканал»

Гособвинение доказало, что подсудимый организовал хищение 607,5 млн рублей, выделенных на модернизацию станции аэрации с установкой ультрафиолетовой очистки сточных вод.

Попов, занимавший на тот момент должность руководителя «Нижегородского водоканала», обеспечил заключение контракта на реализацию этого проекта с аффилированной с ним фирмой. Но работы выполнены не были, а полученный аванс похищен.

Узнав о том, что против него возбудили уголовное дело, Александр Попов покинул Россию и сбежал в Черногорию, где его впоследствии задержали при содействии Интерпола и экстрадировали на родину.

В итоге Нижегородский районный суд приговорил экс-директора ОАО «Нижегородский водоканал» к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей.