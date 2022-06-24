Москва, , 18:14 — REGNUM С граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик предлагают не взымать пошлины при выдаче российских водительских прав и вида на жительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, такую поправку депутата Госдумы Евгения Федорова («Единая Россия») поддержал профильный комитет по бюджету и налогам при подготовке ко второму чтению законопроекта с поправками во вторую часть Налогового кодекса.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в статью Налогового кодекса о льготах для отдельных категорий физических лиц.

Ранее Госдума приняла закон, по которому граждане Украины, ЛНР и ДНР получили право вести на территории России собственное дело в качестве самозанятых.

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