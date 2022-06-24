Тбилиси, , 19:14 — REGNUM В грузинской столице была проведена масштабная акция по очистке от мусора протекающей по территории города реки Вере, 24 июня сообщает 2020news. ge.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках работ была очищена от строительного и бытового мусора береговая линия реки, автомобильный тоннель, зеленые склоны, прилегающие к детскому городку «Мзиури», и близлежащие улицы. Работы проходили на протяжении двух дней. В них принимали участие около 100 человек и 20 единиц специальной техники.

Напомним, что мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал засорение города бытовым и строительным мусором «большой проблемой», которую решить только силами столичной мэрии не представляется возможным. Поэтому Каладзе призвал население проявлять благоразумие и не выбрасывать мусор куда попало.