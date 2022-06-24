Севилья, Испания, 24 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» не делала испанской «Севилье» предложений по трансферу 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде. Об этом 24 июня сообщило издание Relevo.

Adrien33000 Жюль Кунде

Также сообщается, что «Севилья» не готова принимать рассрочку и хочет получить всю сумму сразу.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

Жюль Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.