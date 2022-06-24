Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Дороги и тротуары Санкт-Петербурга отмыли перед проведением городского праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили 24 июня в городском комитете по благоустройству. В уборке применяли и специальное моющее средство.

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса» через Зимнюю канавку

Дорожные объекты убирали в усиленном формате там, где прежде всего ожидают максимальный наплыв жителей и гостей города. Количество дорожной техники и работников будет увеличено. Часть специалистов будут следить за чистой непосредственно во время самого праздника. Они будут вручную подметать улицы и убирать образовавшийся мусор.

В центре внимания у городских служб в первую очередь Невский проспект, Малая и Большая Морские улицы, набережная реки Мойки, Казанская площадь и другие центральные локации, которые станут точками притяжения людей.

В общей сложности в городе для создания чистоты на празднике и после него задействуют 90 единиц дорожной техники и 132 дворника. Поддерживать порядок на улицах помогут десять мобильных бригад. Им поставлена задача в оперативном режиме вернуть город в чистое состояние к утру субботы, 25 июня.