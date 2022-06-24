Буэнос-Айрес, , 18:02 — REGNUM Аргентина стремится войти в число полноправных членов группы БРИКС, заявил 24 июня президент Аргентины Альберто Фернандес, выступая на XIV саммите глав государств этого объединения.

Аргентина

«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% мирового населения и 24% валового продукта мира», — сказал аргентинский президент в ходе своего выступления по видеосвязи.

По его словам, Аргентина является ответственным поставщиком безопасных продуктов питания и активным компонентом сферы биотехнологий и логистики.

«Мы не только способны производить и поставлять на экспорт продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и улучшить этим качество жизни своего населения», — добавил Фернандес.

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