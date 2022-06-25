25 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:53 — REGNUM Парад кадетских классов состоялся 24 июня в Симферополе. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад крымских кадетов в этом году приурочен к 77-й годовщине Великой Победы. В нём приняли участие десятки учащихся кадетских классов разных возрастов.

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Ровно 77 лет назад в 1945-м на Красной площади был Парад Победы. Он памятен тем, что славные герои победили фашизм. День Победы всегда будет священным для нашего народа. По всей стране сегодня традиционно проходят патриотические мероприятия», — сказал на мероприятии командир полка КР штаба Народного ополчения народной дружины РК Сергей Димов.

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления Александр Полегенько © ИА REGNUM Показательные выступления Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад кадетских классов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он подчеркнул неразрывную связь времён и поколений, которую символизирует парад кадетов.

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

После парада кадеты получили возможность увидеть вблизи современную военную технику.

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тематические зоны для кадетов Александр Полегенько © ИА REGNUM