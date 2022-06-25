Александр Полегенько,
25 июня 2022, 18:53 — REGNUM Парад кадетских классов состоялся 24 июня в Симферополе. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад крымских кадетов в этом году приурочен к 77-й годовщине Великой Победы. В нём приняли участие десятки учащихся кадетских классов разных возрастов.
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Ровно 77 лет назад в 1945-м на Красной площади был Парад Победы. Он памятен тем, что славные герои победили фашизм. День Победы всегда будет священным для нашего народа. По всей стране сегодня традиционно проходят патриотические мероприятия», — сказал на мероприятии командир полка КР штаба Народного ополчения народной дружины РК Сергей Димов.
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Он подчеркнул неразрывную связь времён и поколений, которую символизирует парад кадетов.
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После парада кадеты получили возможность увидеть вблизи современную военную технику.
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько © ИА REGNUM