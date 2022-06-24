Донецк, 24 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Воевать на стороне Украины было ошибкой, заявил приговорённый к смертной казни в ДНР пленный британец Эйден Эслин. Видео опубликовал 24 июня телеграм-канал «Неофициальный Безносов Z».

Эйден Эйслин. Подданный Британии. Наемник в составе вооруженных сил Украины

Британец рассказал, что с тех пор, как ему вынесли смертный приговор, прошла неделя. Он испытал шок, попав под артобстрел, которому ВСУ подвергли Донецк на прошлой неделе. Это был «невероятный обстрел».

Пленный признался, что думал: умереть ему придётся от рук Украины. Он сказал, что ему жаль, что он стал «частью украинской армии». При этом многие подумают, уверен пленный, что он пытается этими словами разжалобить зрителей.

«Всё это так, будто бы бог сохранил мне жизнь до сих пор, чтобы я мог увидеть, какова правда, и встать на пусть искупления», — заявил Эслин. По его мнению, приговор ему вынесли слишком суровый: он считает, что «не сделал ничего», за что его хотят казнить, поэтому он попытается обжаловать вердикт.