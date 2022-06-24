Тбилиси, , 18:59 — REGNUM В Тбилиси произошло нападение на съёмочную группу оппозиционного телеканала «TV Пирвели», сообщает 24 июня tvpirveli. ge.

Насилие Feans

Подробности случившегося сообщила подвергнувшаяся нападению журналистка Нанука Каджая.

«Чтобы взять интервью, мы подъехали к одному из медицинских центров. Я, держа микрофон в руке, и мой оператор ждали интервьюируемого на улице. В этот момент на нас напали двое мужчин. Сначала они попытались отобрать у меня микрофон и хотели также повредить камеру. Потом они уже перешли к словесным оскорблениям. Они нас обругали. У этого инцидента есть много очевидцев. Поблизости находится несколько камер наблюдения, поэтому очень легко идентифицировать двух мужчин, которые напали на нас. Один из мужчин хорошо виден на наших кадрах. Они пытались помешать нам выполнять наши профессиональные обязанности и были очень агрессивны по отношению к нам», — сказала журналистка.

МВД Грузии уже начало расследование данного инцидента.

Напомним, что нападения на журналистов происходят в Грузии регулярно, как в столице, так и в провинциальных городах.