Турин, Италия, , 17:56 — REGNUM Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» откажется от подписания контракта с 34-летним атакующим полузащитником сборной Аргентины Анхелем Ди Марией.

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «старая синьора» планирует подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло или вингера «Сассуоло» Доменико Берарди.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «ПСЖ» Ди Мария выступал с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро.