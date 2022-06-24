Турин, Италия, 24 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» откажется от подписания контракта с 34-летним атакующим полузащитником сборной Аргентины Анхелем Ди Марией.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

По информации источника, «старая синьора» планирует подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло или вингера «Сассуоло» Доменико Берарди.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «ПСЖ» Ди Мария выступал с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро.