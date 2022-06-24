Осло, 24 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Европейская комиссия и правительство Норвегии опубликовали совместное заявление об энергетическом сотрудничестве, согласно которому ЕС поддержало решение норвежских нефтегазовых компаний по продолжению разведки и добычи углеводородов, чтобы обеспечить дополнительные запасы нефти и газа в Европейском союзе в долгосрочной перспективе.

Gordon Leggett СПГ-танкер. Норвегия

«Норвежское правительство и нефтегазовое лобби в Норвегии цинично воспользовались ситуацией в Европе, чтобы добиться заявления от охваченной кризисом комиссии ЕС. Это заявление также находится в прямом противоречии с заявленным намерением Европейской комиссии ограничить добычу арктической нефти и газа. Тем не менее норвежское правительство планирует расширить разведку нефти и газа в уязвимых арктических районах Норвегии. В случае одобрения предложенное месторождение Эквинор Вистинг может привести к выбросам более 200 миллионов тонн CO2 и станет самым северным нефтяным месторождением в мире», — заявила агентству Priceofoil председатель Норвежского общества охраны природы Силье Лундберг.

Отметим, что данное заявление означает отказ от политики Европейской комиссии от октября 2021 года, направленной на то, чтобы «нефть, уголь и газ оставались в земле, в том числе в арктических регионах».

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия и ЕС договорились о поставках нефти и газа после 2030 года. Пользуясь санкциями ЕС против России и ответными мерами Москвы, Норвегия нарастила поставки своих нефтепродуктов на европейскую территорию.

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