Санкт-Петербург, 24 июня 2022, 17:57 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал доследственную проверку по факту сноса старинного дома Шагина в Санкт-Петербурге. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе СКР.
Бастрыкин обратил внимание на необходимость проведения доследственной проверки после многочисленных обращений жителей города. Председатель Следственного комитета также просит предоставить ему оперативный доклад по итогам проверки.
Здание законсервировали ещё в 2015 году. Местные жители отмечали, что решение о снятии охранного статуса с дома А. Я. Шагина (Зыковых), расположенного на набережной Фонтанки, вышло в 2019 году. Затем в отношении здания начались строительные работы.
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