Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал доследственную проверку по факту сноса старинного дома Шагина в Санкт-Петербурге. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе СКР.

Дом А. Я. Шагина (Зыковых). Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Бастрыкин обратил внимание на необходимость проведения доследственной проверки после многочисленных обращений жителей города. Председатель Следственного комитета также просит предоставить ему оперативный доклад по итогам проверки.

Здание законсервировали ещё в 2015 году. Местные жители отмечали, что решение о снятии охранного статуса с дома А. Я. Шагина (Зыковых), расположенного на набережной Фонтанки, вышло в 2019 году. Затем в отношении здания начались строительные работы.

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