Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал доследственную проверку по факту сноса старинного дома Шагина в Санкт-Петербурге. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе СКР.

Сервис «Яндекс. Карты» Дом А. Я. Шагина (Зыковых). Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Бастрыкин обратил внимание на необходимость проведения доследственной проверки после многочисленных обращений жителей города. Председатель Следственного комитета также просит предоставить ему оперативный доклад по итогам проверки.

Здание законсервировали ещё в 2015 году. Местные жители отмечали, что решение о снятии охранного статуса с дома А. Я. Шагина (Зыковых), расположенного на набережной Фонтанки, вышло в 2019 году. Затем в отношении здания начались строительные работы.