Киев, , 17:48 — REGNUM Украинское военное ведомство создает «Днепровскую военную флотилию» из сугубо гражданских речных судов, сообщает 24 июня агентство ANNA-News.

Флаг Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В военный камуфляж уже перекрашиваются не только буксиры, но и хорошо всем знакомые «речные трамвайчики» типа «Москва».

В украинских СМИ уже публикуют фотографии этих «военных кораблей».

От гражданского речного флота их должны отличать камуфляжная окраска и 12,7-мм американские крупнокалиберные пулемёты, установленные на палубе.

Тип речных «боевых трамваев» уже опознан — это теплоход проекта Д-055 «Каштан» — несколько измененный вариант «Москвы». Такие суда для речного флота массово строились предприятием «Ленинская Кузня» с 1979 года.

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