«Боевые трамваи» — Украина готовит к сражениям новую технику
Киев, 24 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Украинское военное ведомство создает «Днепровскую военную флотилию» из сугубо гражданских речных судов, сообщает 24 июня агентство ANNA-News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг Украины
В военный камуфляж уже перекрашиваются не только буксиры, но и хорошо всем знакомые «речные трамвайчики» типа «Москва».
В украинских СМИ уже публикуют фотографии этих «военных кораблей».
От гражданского речного флота их должны отличать камуфляжная окраска и 12,7-мм американские крупнокалиберные пулемёты, установленные на палубе.
Тип речных «боевых трамваев» уже опознан — это теплоход проекта Д-055 «Каштан» — несколько измененный вариант «Москвы». Такие суда для речного флота массово строились предприятием «Ленинская Кузня» с 1979 года.