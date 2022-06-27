Кострома, 27 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Молодёжная общественная организация «МЫ» подвела промежуточные итоги социологического исследования, посвященного поиску образа Костромы. ИА REGNUM поговорило с руководителем общественников Ильёй Конжиным о выводах, полученных по результатам работы.

Александр Неизвестный Куда плывём?

Как формировались вопросы для людей и насколько объективным можно считать исследование?

Илья Конжин: Мы не брали темы «с потолка». Изначально мы провели четыре фокус-группы с разными категориями населения — коренными костромичами, переехавшими, молодёжью, пожилыми людьми. Было взято 35 экспертных интервью. На основе этого мы составили вопросы и провели опрос порядка 800 человек в марте–мае 2022 года. Вообще по любой социологии стандартная выборка по Костроме составляет 599 человек, точность исследования — 95%, погрешность — 4%.

Каковы же результаты?

Илья Конжин: Вопросы были разные — про историю, людей, события. Начали мы с элементарной вещи, спросив людей: «Кострома — это где?». Получилось, что Кострома воспринимается как город на Волге, близкий к Москве и находящийся далеко от Ярославля. Причём в словах людей постоянно сквозил посыл: «мы — не дремучая глубинка, а ЦФО, рядом с центром».

Следующий вопрос был посвящен тому, чем известна Кострома за её пределами. Первые места заняли Иван Сусанин и его подвиг, роль города в становлении династии Романовых, Кострома как родина Снегурочки. При этом последнее — явно восходящий тренд. Эксперты, занимающиеся туризмом, говорили, что этот бренд ещё не столь узнаваем, как бы им хотелось. Обычные люди напротив, считают, что костромская Снегурочка вполне себе известна. Четвёртое место занял сыр, причём говорила про него больше всего молодёжь. Для старшего поколения эта особенность воспринималась как что-то нисходящее, они говорили, что сыр стал не тот, что прежде. Такие вот противоречия.

Наталья Диева ИА REGNUM Ипатьевский монастырь в Костроме

А как же ювелирное производство, лён и иже с ними?

Илья Конжин: Ювелирка, Фёдоровская икона Божьей матери, костромской лён и костромская порода коров заняли четыре последних места.

Вы сказали про бренды. А кого из земляков — ушедших или живущих ныне больше всего ценят костромичи?

Илья Конжин: На опросе было порядка 20 фамилий, они также формировались из экспертных интервью. Респонденты могли выбирать до 5 человек. Безусловным лидером является драматург Александр Островский, его выбрало больше 70% жителей в разных возрастных категориях. Более 60% указали Ивана Сусанина, 50% — Юрия Долгорукого и Михаила Романова. Это четвёрка лидеров. Группу лиц, которые получили от 20% до 40% выборов, открыли Ефим Честняков, Борис Годунов, Иван Зворыкин, Андрей Тарковский и Прасковья Малинина. Кстати, её называло отнюдь не только старшее поколение. Память о ней живёт, в том числе не волне присвоения Костроме звания «Город трудовой доблести». Менее 10% выбрали Фёдора Чижова, братьев Третьяковых, Фёдора Волкова, Александра Василевского, Александра Новикова, Валентину Плетнёву. Последними упоминали архитекторов Фурсова и Воротилова, Калерию Тороп, богослова и философа Павла Флоренского, философа Василия Розанова, партруководителя Юрия Баландина. Это повод подумать на тему выбора имён для Аллеи признания (открыта в 2007 году в Костроме, сейчас на ней расположены таблички с 14 именами, в том числе Воротилова, Фурсова, Тороп — ИА REGNUM).

В последний раз в голосовании за установку плиты люди выбирали между Тарковским и Флоренским, «победил» последний, судя по вашему исследованию не самый популярный деятель. Вы считаете костромичам намеренно навязывают то, что они должны помнить и прославлять?

Илья Конжин: Не думаю что это злой умысел, скорее всего, просто игры в демократию. Народное голосование — это же наше всё сейчас. За всё голосуют. Вообще можно играть в игры, формировать выбор, или отражать его. Думаю, нужно соединять все эти элементы. Но тогда нужно думать о помещении имени Прасковьи Малинины на Аллею. Она явно интересна многим.

Наталья Диева ИА REGNUM Беседка Островского

Перечислены только исторические личности. А есть ли кто-то или что-то, чем земляки гордятся прямо сейчас?

Илья Конжин: Около 44% опрошенных сказали, что не знают таких людей. Ещё 32% упомянули о том, что они существуют, но малоизвестны. Мы предложили озвучить имена — получился очень большой разброс. Единственное, что можно сказать с уверенностью — больше всего упоминаний было про деятелей культуры и промышленности. Мы постарались составить картинку, которая отражала бы выборы костромичей. Забавный получился слайд. Мы обязательно его покажем, но не сейчас. Там был балет «Кострома», оркестр Павла Герштейна, актёр Роман Курцын, был и губернатор Сергей Ситников, и Владимир Михайлов во множестве лиц — как руководитель предприятия, депутат и изобретатель. И многое другое. Интересно, что если в начале исследования люди вскользь упоминали военную академию РХБЗ и 331 парашютно-десантный полк, причём скопом, то после начала спецоперации он стал для них важен, число упоминаний возросло.

Мы не поговорили про исторические события.

Илья Конжин: Да, это очень важно. В пятёрку самых значимых исторический событий для горожан вошло основание Ипатьевского монастыря, события смутного времени — подвиг Ивана Сусанина и призвание Михаила Романова на царство, основание Костромы. На четвёртом месте строительство моста через Волгу — ну тут понятно почему, на пятом — обретение Феодоровской иконы Божией Матери. И это несмотря на то, что в ряде того, чем известна Кострома за своими пределами, она была лишь на восьмом месте. Таким образом для горожан это событие важно, но они считают, что за пределами города эта история не очень популярна.

Неотделимая часть Костромы, возможно одна из важнейших — архитектура. Выявило ли ваше исследование что-то в этой части?

Илья Конжин: Сначала ремарка: выяснилось, что жители левого берега (центральная часть Костромы — ИА REGNUM) хорошо знают свой район, а вот Заволжье — плохо. Напротив, жители Заволжья хорошо знают оба берега. Вообще мы предлагали оценить здания из списка, опять же сформированного не с потолка, с позиции значимости и недооценённости. Первые пять мест заняли: каланча, Ипатьевский монастырь, торговые ряды, и, что было неожиданно для меня — беседка Островского и памятник Ивану Сусанину. Думаю, последние два объекта ценны для людей как ассоциация с драматургом Александром Островским и подвигом Ивана Сусанина. Они отвечали примерно так: «да, мы знаем, что беседка не историческая, построена в 1950-е годы, но она всё равно важна». Кстати, аналогию про перенос события на место можно привести и с Ипатьевским монастырём, который напрямую связан с Михаилом Романовым и Феодоровской иконой Божией Матери.

Наталья Диева ИА REGNUM «Дом труда» ткацкой фабрики в Фабричном районе Костромы

Интересно, что наши люди считают недооцененным…

Илья Конжин: Комплекс краснокирпичных зданий фабричного района, старый вокзал на улице Московской, сохранившуюся деревянную архитектуру как таковую, музучилище, типичную историческую застройку улиц.

Всё, про что мы говорили — лишь составляющие. Можно ли охарактеризовать город в целом?

Илья Конжин: Здесь сложно. По результатам опросов видно, что костромичи не сходятся во многом. Единственное, про что договорились, так это про то, что Кострома неспешная и традиционная, комфортная и самобытная, скорее заброшенная, чем нет. Угасающая она или развивающаяся — здесь мнения разделились. Ещё мы предлагали горожанам продолжить фразу: Кострома — это… Большинство сказали, что она — древний город на Волге с богатой историей. На втором по популярности был вариант «типичный русский город, хранящий традиции». Далее были слова про провинциальный город вблизи столицы и зеленый, небольшой, уютный город на Волге.

Неужели были только добрые характеристики?

Илья Конжин: Не совсем. Про «провинциальное болотце» высказались 17%. Фразу «Кострома — город, в котором хочется жить», выбрали 10% людей… Интересно что традиции и история — ведущий выбор людей старше 50 лет. Люди младше переходили к характеристикам, которые описывают, каков город для жизни — уютный, провинциальный, и тому подобное.

Наталья Диева ИА REGNUM На Сусанинской площади

Вы довольно много спрашивали про сам город, но если ли что-то, объединяющее людей?

Илья Конжин: Тут было ещё больше разбросов. Люди затруднялись в вопросе про то, какие костромичи — ленивые или трудолюбивые, но весы всё-таки немножко склонились в сторону последнего. Костромичи немного более доброжелательные, чем хамоватые, скорее покорные и апатичные, чем активные и независимые.

Как мы видим будущее города?

Илья Конжин: Здесь был удивительный для меня результат, я даже немножко порадовался, услышав подтверждение своих убеждений. Абсолютное большинство — 44% людей указало, что для успешного развития и будущего городу не хватает стратегии и профессиональной команды. Также говорили, что перспективы появятся при развитии промышленности. Тема про внимание федеральных властей стояла только на третьем месте. Я как раз ждал, что будут говорить про федеральное финансирование, потому что обычно нам рассказывают, что у нас классная команда, денег вот только нет. Люди считают иначе.

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Сведения, представленные вами, весьма интересны. Но что дальше? Примут ли их к сведению или положат в стол?

Илья Конжин: Мы не можем повлиять на то, что дальше будет с результатами, кто их услышит и услышит ли. Мы донесём его до администрации. Одна из главных проблем Костромы, на мой взгляд, состоит в том, что эксперты в разных областях, общественники не умеют объединяться. Мы сидим и кулуарно обсуждаем одни и те же проблемы. Как раз потому, что сигнал размыт, мы не можем донести его до властей, потребовать решения насущных вопросов. Мы сейчас как раз занимаемся внедрением, пытаемся общаться с разными объединениями, чтобы они ознакомились с результатами. Что из этого получится — посмотрим. Сами выкладки будут оформлены в виде аналитического отчёта и доступны всем. Это случится ближе к августу, когда наш город будет отмечать своё 870-летие. Это такой своеобразный подарок ему и нам, его жителям. Исследование должно зафиксировать очевидные, но важные вещи и напомнить нам, что всё, что составляет город, находится в процессе и меняется, и мы можем влиять на это.