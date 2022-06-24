Сочи, Краснодарский край, , 17:41 — REGNUM Пять штормовых предупреждений действует на территории Краснодарского края, сообщили 24 июня в пресс-службе администрации региона.

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В ближайшие сутки на Кубани прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с.

Из-за сильных дождей до конца суток 25 июня остаётся высокой вероятность подъемов уровней воды в реках с превышением опасных отметок в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах. Также высока вероятность формирования смерчей, а на участке Магри-Веселое — с выходом на сушу.

При этом в ряде муниципалитетов края сохраняется четвёртый — пятый классы пожарной опасности.

Отдельное предупреждение объявлено в связи с непогодой в предгорной зоне Сочи — здесь прогнозируется большое количество осадков, возможны подтопления территорий и сходы селевых масс.

Между тем, напоминает корреспондент ИА REGNUM, в Сочи продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на Лазаревский район курорта в ночь на 24 июня. Подтоплены десятки домовладений, нарушено электроснабжение. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести людей, который вместе с машинами смыло в море.