Санкт-Петербург, 24 июня 2022, 17:49 — REGNUM Для участников и гостей праздника выпускников «Алыепаруса» петербургский Водоканал установил более 650 дополнительных нестационарных туалетов, а службы, отвечающие за уборку города, разместили 208 мусорных контейнеров.

«Алые паруса», репетиция 23 июня 2022 г.
«Алые паруса», репетиция 23 июня 2022 г.

Дополнительные туалеты установлены на Дворцовой набережной, от Дворцового моста до Троицкого моста; на Дворцовой площади; в Александровском саду и на Адмиралтейском проспекте.

Также для выпускников открыты стационарные и модульные туалеты в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районе Санкт-Петербурга.

«Всего с 18:00 часов 24 июня и до 6:00 часов 25 июня будут работать 652 туалета на 1107 мест. Все туалеты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» бесплатны для посещения», — отчитались специалисты.

В свою очередь, по поручению Комитета по природопользованию Невский экологический оператор и Автопарк №1 «Спецтранс» обеспечат накопление и вывоза отходов на празднике «Алые паруса».

Невский экологический оператор совместно с СПб ГУП «Завод МПБО-2» установит 208 контейнеров: 100 на набережной, Дворцовой площади и Невском проспекте, порядка 50 накопителей — на противоположной стороне Невы — на Артиллерийском острове. Еще 58 баков установят на центральных улицах Санкт-Петербурга. За вывоз отходов на Петроградской стороне будет отвечать ООО «ПКФ «Петро-Васт».

«В течение всей ночи мусоровозы будут принимать отходы по мере заполнения контейнеров. После окончания празднования выпускного ранним утром сотрудники СПб ГУДП «Центр» приведут в порядок центральные улицы города», — пообещали в Смольном.

Собранные отходы будут вывезены на мусороперерабатывающий комплекс «Обухово» для последующей сортировки и переработки.

Напомним, праздник выпускников «Алые паруса-2022» состоится 24 июня с переходом на ночь 25 июня. Прямая трансляция начнется в 22:00 на «Пятом канале», его сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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