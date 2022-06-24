Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Для участников и гостей праздника выпускников «Алыепаруса» петербургский Водоканал установил более 650 дополнительных нестационарных туалетов, а службы, отвечающие за уборку города, разместили 208 мусорных контейнеров.

«Алые паруса», репетиция 23 июня 2022 г.

Дополнительные туалеты установлены на Дворцовой набережной, от Дворцового моста до Троицкого моста; на Дворцовой площади; в Александровском саду и на Адмиралтейском проспекте.

Также для выпускников открыты стационарные и модульные туалеты в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районе Санкт-Петербурга.

«Всего с 18:00 часов 24 июня и до 6:00 часов 25 июня будут работать 652 туалета на 1107 мест. Все туалеты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» бесплатны для посещения», — отчитались специалисты.

В свою очередь, по поручению Комитета по природопользованию Невский экологический оператор и Автопарк №1 «Спецтранс» обеспечат накопление и вывоза отходов на празднике «Алые паруса».

Невский экологический оператор совместно с СПб ГУП «Завод МПБО-2» установит 208 контейнеров: 100 на набережной, Дворцовой площади и Невском проспекте, порядка 50 накопителей — на противоположной стороне Невы — на Артиллерийском острове. Еще 58 баков установят на центральных улицах Санкт-Петербурга. За вывоз отходов на Петроградской стороне будет отвечать ООО «ПКФ «Петро-Васт».

«В течение всей ночи мусоровозы будут принимать отходы по мере заполнения контейнеров. После окончания празднования выпускного ранним утром сотрудники СПб ГУДП «Центр» приведут в порядок центральные улицы города», — пообещали в Смольном.

Собранные отходы будут вывезены на мусороперерабатывающий комплекс «Обухово» для последующей сортировки и переработки.

Напомним, праздник выпускников «Алые паруса-2022» состоится 24 июня с переходом на ночь 25 июня. Прямая трансляция начнется в 22:00 на «Пятом канале», его сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».