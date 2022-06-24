Москва, 24 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Весной в далёком 1970 нас несколько учеников 10 класса привлекли на строительные работы при сдаче в эксплуатацию кинотеатра «Россия» в г. Горьком. Он должен был открыться к 9 мая 25 летию великой Победы. В качестве поощрения нам дали контрамарку на просмотр фильма. Это была премьера кинофильма «Освобождение». Зал был битком, в основном взрослые люди до 50 лет (для меня мальчишки). С началом фильма зрители вели себя тихо. Но вдруг оживление — показали Сталина. Через некоторое время раздались аплодисменты — это опять были кадры со Сталиным. И так было ещё. Постепенно эмоциональное состояние зрителей нарастало. Наконец сцена в конце фильма, когда показали парад Победы. По Красной площади пошла рота солдат с трофейными немецкими знамёнами и штандартами. В это время Сталин спустился к подножию Мавзолея и солдаты бросали знамёна не просто к мавзолею, как это показывают сейчас, а к ногам Сталина, слева и справа от него. Во время показа этого эпизода весь зал в единодушном порыве вскочил как по команде, раздались продолжительные громогласные аплодисменты и многократные долгие овации «Ура». В зале был просто гром. Это была искренняя реакция людей и это была демонстрация их реального отношения к Сталину. Такого я никогда потом не слышал и не видел. Я был буквально ошарашен единой реакцией людей. Это никто не организовывал, как в своё время с просмотром «Малой земли». Потом фильм «почистили» и сцену со Сталиным вырезали. Хотя в интернете можно найти этот фильм без купюр.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

В последнее время на нашем телевидении, включая политические передачи с участием именитых патриотов, часто показывают сцену, как наши солдаты на Параде Победы бросают фашистские знамена к мавзолею. Но генералиссимуса Сталина по-прежнему не показывают. Кому-то он до сих пор мешает. Сколько может продолжаться эта вакханалия с нашей историей? Пройдёт немного времени и этот завершающий аккорд Великой Отечественной войны, когда боевые знамёна врага бросаются к ногам Верховного главнокомандующего, будет забыт. Никто уже об этом не будет знать. Может в том числе и в этом заключается истинная цель ненавистников Сталина. В стране уже выработался иммунитет против антисталинской пропаганды. Возможно, тогда во времена Сталина что-то было сделано не так. Но здесь ключевое слово тогда. Всё было в конкретных исторических условиях. И это мизер по сравнению с тем, что он сделал для нашей страны — принял Россию с сохой, а оставил с ядерным оружием. После его смерти у него нашли трубку и китель. Ни счётов, ни яхт, ни домика на Канарах. Вся его жизнь была отдана народу. Таков был этот русский грузин. Сейчас идёт спецоперация на Украине. Наши армия и флот показывают чудеса храбрости и стойкости. Но им всё равно нужны символы Победы. Сталин — один из них. Там, где Сталин, там Победа.

Тогда после этого фильма я стал задумываться, почему официальная пропаганда в лучшем случае замалчивает имя Сталина. А услышанные в то время рассказы, как самые разные люди, когда Сталин умер, буквально рыдали от невосполнимой потери, ещё более укрепили во мне положительное отношение к нему. С тех пор всю жизнь (мне без малого 70 лет) я прожил с глубочайшим уважением к И. В. Сталину.

Михаил Моисеев