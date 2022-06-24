Грозный, 24 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Освобождение городов Золотое и Горское в Луганской Народной Республике войдет в военные учебники. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бежавшие с поля боя украинские военные оставили в населенных пунктах большое количество вооружения и боеприпасов

U.S. Department of Defence Пуск противотанковой ракеты Джавелин

«Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики. За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца», — написал 24 июня руководитель Чечни в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в освобожденных от «укронацистов и бандеровцев» населенных пунктах осталось большое количество «Джавелинов» и минометных установок, а также других иностранных боеприпасов. Ими «завален практически каждый окоп». Все обнаруженные трофеи можно использовать в качестве вооружения для наших войск, продолжающих победное наступление, подчеркнул Кадыров.