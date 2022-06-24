Тбилиси, 24 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Внешнеполитический курс, которого сейчас придерживается правительство Грузии, является весьма взвешенным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клубаАндрей Арешев.

Андрей Арешев

Могут быть некоторые громкие шумные акции, возможно, и провокации. Мы знаем, что акции той или иной степени интенсивности идут в Тбилиси почти постоянно, по крайней мере, достаточно часто. Конечно же, эта обстановка и, недостаточное, на взгляд Брюсселя, следование официальных властей Грузии антироссийскому политическому курсу уже сегодня сказываются на ситуации в стране. Насколько далеко зайдут подобного рода шаги, сейчас сказать сложно. Во всяком случае, грузинское правительство до последнего времени всё-таки пыталось урегулировать ситуацию и, с одной стороны, не давать повода своим критикам в Европе к дальнейшему усилению давления на Грузию, а с другой стороны, сохранить собственные позиции. Для Грузии такой путь является наиболее взвешенным, потому, что иначе эта республика рискует скатиться к очередному хаосу, безвластию и к рецидивам тех трагических событий, которые имели место на заре её независимости в начале 1990-х годов.