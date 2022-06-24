Москва, , 17:33 — REGNUM Центробанк должен повлиять на коммерческие банки, которые пытаясь уменьшить объем валютных операций, вводят комиссии за обслуживание валютных счетов, отметил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

По словам Нилова, соответствующее обращение он направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В письме он напоминает, что российское законодательство не предусматривает возможности в одностороннем порядке устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета, в том числе брокерских счетов со стороны банка.

«В связи с непростой финансово-экономической ситуацией в стране считаю недопустимым использование накоплений граждан для приобретения финансовой выгоды со стороны финансовых институтов», — пишет Нилов в обращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Парламентарий просит принять необходимые меры в отношении коммерческих банков для защиты прав физических и юридических лиц, имеющих банковские счета в иностранной валюте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство России поддержало законопроект о введении отрицательных ставок на валютные вклады юридических лиц. Если документ поддержат Госдума и Совет Федерации, после его вступления в силу банки смогут взимать плату за хранение валюты на вкладах юрлиц, в том числе открытых ранее.

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