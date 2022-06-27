Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 27 июня, в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по вопросам развития системы высшего образования в России, сообщает ИА REGNUM.

Голосование в Госдуме Duma.gov.ru

В дискуссии примут участие президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий, глава Минобрнауки Валерий Фальков, представители Рособрнадзора, Росмолодежи, всех фракций в Госдуме, а также ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, представители студенческого сообщества, научных, общественных организаций, региональных органов власти и крупнейших работодателей.

«Очевидно, западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Болонская группа 11 апреля 2022 года объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах. Тем самым почти все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса.

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